«Я увидел, что означает величие». Мбаппе отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, посвящённую уходу полузащитника Луки Модрича из «Королевского клуба» грядущим летом.

«Брат, мне посчастливилось играть и делить с тобой раздевалку в нынешнем сезоне. Я смог ближе увидеть, что на самом деле означает величие.

Прежде чем стать одним из лучших игроков всех времён, ты уже был замечательным человеком. Ты более 10 лет писал историю лучшего клуба в мире и выигрывал всё. Но также ты завоевал то, чему нет цены: уважение и восхищение всего мира. Спасибо за всё, легенда», — написал Мбаппе.

Ранее хорватский футболист сообщил, что покинет «Реал» после клубного чемпионата мира.

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Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо: