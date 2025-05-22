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Бэйл: «Тоттенхэм» избавился от клейма неудачников

Бэйл: «Тоттенхэм» избавился от клейма неудачников
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Бывший футболист «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал победу лондонского клуба в финальном матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Теперь команда избавилась от клейма [неудачников], и, надеюсь, они смогут продолжить развитие в этом направлении. Это невероятно полезно для клуба, мы ждали этого очень долго.

Ангелос [Постекоглу] войдёт в историю как великий специалист, бравший европейский титул. Теперь, когда они наконец-то это преодолели, хочу верить, что это станет началом пути. Благодаря выходу в Лигу чемпионов «шпоры» заработают дополнительные средства, они смогут укрепить состав и развиваться дальше», — приводит слова Бэйла TNT Sports.

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