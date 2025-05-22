Три клуба из Европы хотят видеть экс-форварда «Реала» Рауля главным тренером — AS

Экс-форвард мадридского «Реала» Рауль Гонсалес близок к уходу с поста главного тренера «Кастильи». Как сообщает издание AS, в приглашении 47-летнего специалиста заинтересованы сразу три клуба. Ранее сообщалось, что бывший футболист «Королевского клуба» решил покинуть команду после того, как на роль главного тренера основной команды был приглашён испанец Хаби Алонсо.

По данным источника, видеть во главе своего проекта Рауля хотят в испанском «Вильярреале», английском «Лидсе», который квалифицировался в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, а также в немецком «Шальке». Напомним, последний европейский клуб в карьере Рауля в качестве игрока завершил сезон на 14-м месте во второй Бундеслиге. Команда набрала 38 очков в 34 матчах.