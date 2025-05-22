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Агент Мендеш ответил, продлит ли Ямаль контракт с «Барселоной»

Агент Мендеш ответил, продлит ли Ямаль контракт с «Барселоной»
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, ответил на вопрос о пролонгации трудового соглашения 17-летнего футболиста.

«Конечно, он [Ямаль] собирается продлить контракт. Он счастлив [в «Барселоне»]. В ближайшее время трудовое соглашение будет продлено», — приводит слова Мендеша Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной» грядущим летом, когда ему исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Ямаля с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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