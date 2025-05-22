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«Хайденхайм» и «Эльверсберг» сыграли вничью в 1-й стыковой встрече за участие в Бундеслиге

«Хайденхайм» и «Эльверсберг» сыграли вничью в 1-й стыковой встрече за участие в Бундеслиге
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«Хайденхайм» и «Эльверсберг» не выявили победителя в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Бундеслиги. Встреча прошла на стадионе «Фойт-Арена», игра завершилась со счётом 2:2.

Лукас Петков вывел гостей вперёд на 18-й минуте. Фисник Аслани на 42-й минуте удвоил преимущество команды. Тим Зирслебен на 61-й минуте отыграл один мяч, а на 64-й минуте счёт сравнял Матиас Хонсак.

Ответная встреча этих команд состоится 26 мая.

По итогам сезона-2024/2025 «Хайденхайм» занял 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 29 очков. «Эльверсберг» расположился на третьей строчке в таблице Второй Бундеслиги (58 очков).

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