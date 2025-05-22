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Винтертур — Сьон, результат матча 22 мая 2025, счет 2:0, швейцарская Суперлига 2024-2025

«Сьон» с Миранчуком в составе уступил «Винтертуру» в последнем туре чемпионата Швейцарии
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Завершился матч 38-го тура чемпионата Швейцарии между «Винтертуром» и «Сьоном». Игра проходила на стадионе «Шютценвизе» в Винтертуре (Швейцария). Российский полузащитник гостей Антон Миранчук принял участие в матче. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Швейцария — Суперлига . Плей-офф за право остаться. 38-й тур
22 мая 2025, четверг. 21:30 МСК
Винтертур
Винтертур
Окончен
2 : 0
Сьон
Сьон
1:0 Gomis – 23'     2:0 Gomis – 40'    

На 23-й минуте вингер «Винтертура» Кристиан Гомис открыл счёт в матче. На 40-й минуте Гомис оформил дубль. Россиянин Антон Миранчук появился в составе «Сьона» с первых минут и был заменён на 70-й минуте.

После 38 туров в активе «Сьона» 44 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице группы вылета швейцарской Суперлиги. «Винтертур» располагается строчкой ниже с 40 очками.

Турнирная таблица Суперлиги
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