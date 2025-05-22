«Сьон» с Миранчуком в составе уступил «Винтертуру» в последнем туре чемпионата Швейцарии

Завершился матч 38-го тура чемпионата Швейцарии между «Винтертуром» и «Сьоном». Игра проходила на стадионе «Шютценвизе» в Винтертуре (Швейцария). Российский полузащитник гостей Антон Миранчук принял участие в матче. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 23-й минуте вингер «Винтертура» Кристиан Гомис открыл счёт в матче. На 40-й минуте Гомис оформил дубль. Россиянин Антон Миранчук появился в составе «Сьона» с первых минут и был заменён на 70-й минуте.

После 38 туров в активе «Сьона» 44 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице группы вылета швейцарской Суперлиги. «Винтертур» располагается строчкой ниже с 40 очками.