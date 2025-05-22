Карим Бензема отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема, выступавший ранее в составе мадридского «Реала», прокомментировал уход из клуба хорватского полузащитника Луки Модрича. Ранее сам хавбек объявил, что покинет испанскую команду после клубного чемпионата мира.

«Спасибо, спасибо тебе большое, что за игрок! №10 навсегда», — написал Бензема в комментариях к публикации с заявлением Модрича.

В составе «Реала» Модрич выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.