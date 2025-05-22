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Стало известно, на какие уступки был готов пойти Модрич, чтобы остаться в «Реале»

Стало известно, на какие уступки был готов пойти Модрич, чтобы остаться в «Реале»
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В мадридском «Реале» приняли решение не продлевать контракт с 39-летним полузащитником Лукой Модричем, поскольку считали, что в дальнейшем он будет мешать развитию молодых футболистов команды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, хорватский игрок приложил все усилия к тому, чтобы остаться в «Королевском клубе». Во-первых, Модрич был готов пойти на ещё одно понижение заработной платы после того, как оно уже произошло при пролонгации контракта в минувшем сезоне. Во-вторых, 39-летний хавбек был согласен стать запасным футболистом. В-третьих, полузащитник не настаивал, чтобы руководство «Реала» как можно быстрее сообщило ему о своём решении относительно будущего в клубе.

Модрич объявил об уходе из «Реала» после клубного чемпионата мира. В составе «сливочных» хорватский полузащитник принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с «Реалом» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.

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