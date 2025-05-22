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Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге — The Sun

Варди может продолжить карьеру в Ла Лиге — The Sun
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Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди может продолжить карьеру в «Валенсии». Об этом сообщает The Sun.

Согласно источнику, данный футболист является одной из первостепенных трансферных целей для главного тренера «летучих мышей» Карлоса Корберана. Специалист считает, что опыт англичанина и его навыки бомбардира могут оказаться полезными для команды. В 36 матчах клубного сезона-2024/2025 Варди забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, нападающий летом покинет свою нынешнюю команду и станет свободным агентом. За тур до конца нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги «Лестер Сити» занимает 18-ю строчку (25 очков). «Валенсия» располагается на 12-м месте в Ла Лиге (45 очков).

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