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«Манчестер Юнайтед» готов продать четырёх футболистов после проигрыша в финале ЛЕ — GMS

«Манчестер Юнайтед» готов продать четырёх футболистов после проигрыша в финале ЛЕ — GMS
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим готов санкционировать уход из команды вратаря Андре Онана, защитника Люка Шоу, полузащитника Каземиро и форварда Расмуса Хойлунда после проигрыша команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1). Об этом сообщает Give me Sport.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

По информации источника, в стане «красных дьяволов» не исключают возможности отдать Хойлунда в аренду, если не удастся найти покупателя. При этом в клубе понимают, что будет сложно продать Каземиро и Шоу ввиду их солидных контрактов.

Манкунианцы рассмотрят предложения по Онана. При этом «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нового вратаря, поскольку запасной голкипер команды Алтай Байындыр также может покинуть клуб летом.

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