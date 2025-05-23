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Права на «Миллуолл» могут приобрести инвесторы из Саудовской Аравии — Daily Mail

Права на «Миллуолл» могут приобрести инвесторы из Саудовской Аравии — Daily Mail
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«Миллуолл» и председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх обсуждают возможное сотрудничество. Об этом сообщает Daily Mail.

Аль аш-Шейх известен инвестированием в бокс, теперь же он хочет войти в английский футбол. Ранее «львы» сообщили, что никаких переговоров не было, а клуб не продаётся.

Лондонским клубом на данный момент руководит Millwall Holdings Limited, председателем правления является американец Джеймс Берилсон.

В прошлом месяце английский бизнесмен и журналист Mail Sport Саймон Джордан заявил, что у него с Аль аш-Шейхом состоялся разговор на тему возможной покупки футбольного клуба в Англии. Джордан посоветовал ему присмотреться к «Шеффилд Уэнсдей».

В прошедшем сезоне Чемпионшипа «Миллуолл» финишировал на восьмом месте.

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