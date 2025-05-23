«Челси» может испытать трудности при попытке сохранить Энцо на фоне интересе «Реала» — GMS

«Челси» рискует столкнуться с необходимостью убедить полузащитника Энцо Фернандеса остаться в клубе в связи с интересом со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, несмотря на нежелание лондонского клуба продавать аргентинского футболиста, «сливочные» всё равно рассматривают вариант убедить его перейти к ним. Подчёркивается, что на текущий момент Фернандес не хочет покидать «Челси». Однако в скором времени «Реал» может сделать официальное предложение по хавбеку.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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