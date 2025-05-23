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Троссард готов продлить контракт с «Арсеналом», им интересуются в Саудовской Аравии — BBC

Троссард готов продлить контракт с «Арсеналом», им интересуются в Саудовской Аравии — BBC
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Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссард готов подписать новый контракт с «канонирами». Как сообщает BBC, бельгиец ясно дал понять, что не хочет покидать клуб, вопреки выгодным предложениям из Саудовской Аравии.

По данным источника, 30-летний нападающий подтвердил свою приверженность проекту Микеля Артеты и уже оповестил клуб о желании остаться. Текущий контракт Троссарда с лондонцами рассчитан до лета 2027 года. Тем не менее сообщается, что стороны с января обсуждают возможное продление соглашения.

В текущем сезоне Леандро Троссард появился на поле в 55 матчах «Арсенала» во всех турнирах. На счету футболиста 10 забитых голов и девять результативных передач.

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