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Вендел не намерен подавать иск в ФИФА против «Ботафого» — Касагранде

Вендел не намерен подавать иск в ФИФА против «Ботафого» — Касагранде
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Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается подавать иск в ФИФА в отношении «Ботафого» из-за сорванного перехода, который должен был состояться грядущим летом. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист не будет предпринимать никаких мер, направленных против бразильского клуба. По мнению представителей 27-летнего полузащитника, данный вопрос находится вне контроля игрока, и он не хочет действовать со злым умыслом в отношении какого-либо клуба.

Ранее СМИ сообщали, что Вендел может подать иск в ФИФА ввиду того, что «Ботафого» расторг уже подписанный контракт в одностороннем порядке.

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