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Франческо Тотти: новый тренер? «Рома» уже выбрала его

Франческо Тотти: новый тренер? «Рома» уже выбрала его
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Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал своего претендента на роль главного тренера римской команды в будущем сезоне.

«Новый тренер? «Рома» уже выбрала его, если вы хотите побеждать, вам нужен топовый специалист, такой как Аллегри», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, итальянская «Рома» начинала сезон под руководством бывшего полузащитника клуба Даниэле Де Росси, который был уволен в середине сентября прошлого года. Его место занял серб Иван Юрич, продержавшийся в команде 54 дня — с 18 сентября по 10 ноября 2024 года. Ему на смену пришёл 73-летний Клаудио Раньери, с которым «Рома» поднялась на пятое место в Серии А. За тур до конца римляне имеют в своём активе 66 очков и на одно очко отстают от топ-4. Контракт Раньери истекает летом 2025 года и не будет продлён.

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