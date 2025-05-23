Усман Дембеле назвал своего любимого теннисиста

Нападающий «ПСЖ», чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Усман Дембеле назвал своего любимого действующего теннисиста.

– У тебя есть любимый теннисист, Усман?

– Янник Синнер, он мой любимчик. Я был фанатом Роджера Федерера до того, как он завершил карьеру. А сейчас я поддерживаю Янника Синнера, — сказал Дембеле в видео пресс-службе «Ролан Гаррос». Усман принял участие в жеребьёвке грядущих соревнований.

23-летний Синнер – чемпион трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, чемпион Итогового чемпионата ATP – 2024, двукратный чемпион Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.