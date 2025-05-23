Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле назвал своего любимого теннисиста

Усман Дембеле назвал своего любимого теннисиста
Комментарии

Нападающий «ПСЖ», чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции по футболу Усман Дембеле назвал своего любимого действующего теннисиста.

– У тебя есть любимый теннисист, Усман?
– Янник Синнер, он мой любимчик. Я был фанатом Роджера Федерера до того, как он завершил карьеру. А сейчас я поддерживаю Янника Синнера, — сказал Дембеле в видео пресс-службе «Ролан Гаррос». Усман принял участие в жеребьёвке грядущих соревнований.

23-летний Синнер – чемпион трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, чемпион Итогового чемпионата ATP – 2024, двукратный чемпион Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

Материалы по теме
Фото
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле принял участие в жеребьёвке «Ролан Гаррос» — 2025
Материалы по теме
Жеребьёвка «РГ»: Медведев идёт на Джоковича в 4-м круге, Мирра — на Гауфф в полуфинале
Жеребьёвка «РГ»: Медведев идёт на Джоковича в 4-м круге, Мирра — на Гауфф в полуфинале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android