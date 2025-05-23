В Испании опровергли интерес «Астон Виллы» к нападающему «Барселоны»

«Астон Вилла» не готовит предложение «Барселоне» в размере € 50 млн по нападающему Феррану Торресу, о чём ранее писали английские СМИ. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, в бирмингемском клубе действительно заинтересованы в 25-летнем футболисте, однако не готовы платить за него € 50 млн. Потенциальный переход Торреса в «Астон Виллу» также осложняется нежеланием самого нападающего покидать стан сине-гранатовых.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: