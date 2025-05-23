Бывший игрок «Ливерпуля» может возглавить «Халл Сити» — talkSPORT

Экс-футболист «Ливерпуля» Альберт Риера может стать новым главным тренером «Халл Сити». Об этом сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, испанец — главный кандидат на пост тренера «тигров». Другими вариантами являются Майкл Бил, ранее работавший в «Рейнджерс» и «Сандерленде», а также экс-игрок сборной Турции Эмре Белезоглу. До этого команду из Кингстон-апон-Халла возглавлял Рубен Селльес. Коллектив завершил сезон на 21-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 49 очками в активе.

На данный момент Риера возглавляет «Целе» из чемпионата Словении. Команда заняла четвёртую строчку в таблице и выиграла национальный Кубок в сезоне-2024/2025.