Тотти: то, что Моуринью находится в отпуске в Риме, не значит, что он вернётся в «Рому»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал слухи, что португальский специалист Жозе Моуринью может снова стать главным тренером римского клуба.

«Имена Гасперини, Сарри или Аллегри упоминались в течение трёх месяцев. Мы ждём решения, которое примет клуб, а затем оценим, правильное оно или нет. Моуринью? Это не зависит от меня. Для меня он один из лучших в мире, но, если он находится в отпуске в Риме, это не значит, что он вернётся в клуб», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери покинет команду в конце сезона. 73-летний специалист отказался продлевать истекающий летом контракт. Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью был замечен в аэропорту Рима. Португалец руководил командой с июля 2021 года по январь 2024 года.