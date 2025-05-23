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Тотти: то, что Моуринью находится в отпуске в Риме, не значит, что он вернётся в «Рому»

Тотти: то, что Моуринью находится в отпуске в Риме, не значит, что он вернётся в «Рому»
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Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал слухи, что португальский специалист Жозе Моуринью может снова стать главным тренером римского клуба.

«Имена Гасперини, Сарри или Аллегри упоминались в течение трёх месяцев. Мы ждём решения, которое примет клуб, а затем оценим, правильное оно или нет. Моуринью? Это не зависит от меня. Для меня он один из лучших в мире, но, если он находится в отпуске в Риме, это не значит, что он вернётся в клуб», — приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери покинет команду в конце сезона. 73-летний специалист отказался продлевать истекающий летом контракт. Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью был замечен в аэропорту Рима. Португалец руководил командой с июля 2021 года по январь 2024 года.

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