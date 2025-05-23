«Челси» и «Ливерпуль» могут побороться за 18-летнего таланта из Шотландии — TBR Football

«Челси» стремится заключить контракт с 18-летним полузащитником шотландского «Мазервелла» Ленноном Миллером. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, конкуренцию лондонскому клубу могут составить «Ливерпуль» и «Лидс», заинтересованные в укреплении своих составов. При этом интерес к шотландскому футболисту также проявляют клубы из чемпионата Италии, в частности «Аталанта», «Болонья» и «Комо».

В нынешнем сезоне Миллер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: