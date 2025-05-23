Аршавин прокомментировал ситуацию с отменой трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался по поводу отмены запланированного перехода бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в «Ботафого» летом 2025 года.

«Интересная история. То, что происходит, иногда трудно представить. Но это не значит, что он обязательно останется. Мне кажется, у Вендела давно было желание покинуть наш чемпионат. И он хотел использовать эту возможность. Спрос на него должен быть. Вопрос, сможет ли другой клуб заплатить за него столько, сколько обещал «Ботафого». Если он останется, для «Зенита», конечно, это будет хорошо», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее «Ботафого» объявил о срыве сделки по переходу из «Зенита» 27-летнего хавбека Вендела. Бразильский клуб объяснил эту ситуацию включением владельцев «Зенита» в санкционный список США и американским гражданством мажоритарного акционера «Ботафого» Джона Текстора.

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Видео: Вендел играет в футбол на бразильской улице: