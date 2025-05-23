Андрей Аршавин оценил состояние московского «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о текущем состоянии московского «Динамо».

«Мне кажется, в «Динамо» сейчас царит атмосфера расслабленности и лёгкости. Не знаю, с чем это связано. Вряд ли Марцел Личка давил на них. Возможно, на них давил результат, турнирная задача. Сейчас у них остались только теоретические шансы на медали, потому что ЦСКА, скорее всего, выиграет в последнем туре. Возможно, из‑за этого игра динамовцев пошла легче. Она не слишком изменилась, но стало больше взаимодействий и больше лёгкости», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с 56 очками в 29 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет шансы стать третьим, если наберёт в 30-м туре больше очков, чем играющий дома с «Пари НН» ЦСКА. При этом бело-голубым предстоит выездная встреча с претендентом на чемпионство «Краснодаром». После увольнения главного тренера Марцела Лички, обязанности которого сейчас исполняет Ролан Гусев, динамовцы выиграли три матча РПЛ из трёх.

Петербургскому «Зениту» для оформления нового чемпионского звания необходимо набрать в домашней встрече с «Ахматом» больше очков, чем «Краснодар» наберёт с «Динамо».

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