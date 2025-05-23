Ролан Гусев: у некоторых футболистов «Динамо» есть повреждения

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о состоянии своей команды перед выездным матчем 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«У некоторых футболистов есть повреждения. Посмотрим на их состояние перед матчем. Играть будут те, кто готов на сто процентов. Конечно, нам надо играть на победу. Это всегда важно. Что ещё я мог сказать команде? Только это», — сказал Гусев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с 56 очками в 29 матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и в 30-м туре сыграет на выезде с претендентом на чемпионство «Краснодаром». Бело-голубые имеют возможность завоевать бронзовые медали, для этого им нужно набрать с «быками» больше очков, чем играющий дома с «Пари НН» ЦСКА.

1 мая был уволен чешский главный тренер «Динамо» Марцел Личка, исполняющим его обязанности до конца сезона был назначен Ролан Гусев. После этого бело-голубые выиграли три матча РПЛ из трёх.

В мае 2024 года динамовцы под руководством Лички могли стать чемпионами России, для этого им было достаточно не проиграть одному из прямых конкурентов «Краснодару» на его поле в матче 30-го тура РПЛ. Игра завершилась победой «быков» 1:0, которая оставила бело-голубых с бронзой.

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