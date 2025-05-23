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Мендеш: все знают, что Ямаль— единственный, кто может выиграть «Золотой мяч»

Мендеш: все знают, что Ямаль— единственный, кто может выиграть «Золотой мяч»
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля заявил, что футболист должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Все знают, что Ямаль— единственный, кто может выиграть «Золотой мяч». Разница между ним и остальными — огромная. Это говорю не я, это говорит весь мир, и «Барселона» тоже это понимает», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo

Ранее сообщалось, что Ямаль планирует продлить контрактое соглашение с «Барселоной». Отмечалось, что заработная плата испанского нападающего вырастет до € 8 млн в год. На текущий момент оклад Ямаля составляет € 420 тыс. за сезон.

Действующий контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

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