Мендеш: все знают, что Ямаль— единственный, кто может выиграть «Золотой мяч»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля заявил, что футболист должен стать обладателем «Золотого мяча».
«Все знают, что Ямаль— единственный, кто может выиграть «Золотой мяч». Разница между ним и остальными — огромная. Это говорю не я, это говорит весь мир, и «Барселона» тоже это понимает», — приводит слова Мендеша Mundo Deportivo
Ранее сообщалось, что Ямаль планирует продлить контрактое соглашение с «Барселоной». Отмечалось, что заработная плата испанского нападающего вырастет до € 8 млн в год. На текущий момент оклад Ямаля составляет € 420 тыс. за сезон.
Действующий контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.