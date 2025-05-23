Даниил Хлусевич: плохо, что давления на «Спартак» нет

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об отсутствии давления на команду в последних матчах сезона-2024/2025.

«Вообще‑то плохо, что давления нет. Оно есть, когда «Спартак» за что‑то борется. Я говорю о чемпионском титуле или Кубке России. Сейчас этого нет… Это плохо. Болельщики недовольны, но, надеюсь, они нас всё‑таки поддержат», — сказал Хлусевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место. Красно-белые имеют теоретическую возможность подняться на третье место — для этого им нужна собственная победа дома над «Химками», а также выездное поражение московского «Динамо» от «Краснодара» и невыигрыш ЦСКА на своём поле у «Пари НН».

15 мая «Спартак» проиграл на своём поле «Ростову» (1:2) в матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России и покинул этот турнир.

Видео: Как появился «Спартак»