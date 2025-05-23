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Клод Макелеле объяснил, почему решил приехать в Россию на гала-матч ЦСКА

Клод Макелеле объяснил, почему решил приехать в Россию на гала-матч ЦСКА
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52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле высказался о своём участии в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА, который прошёл 18 мая на московской «ВЭБ Арене».

FONBET Первый Еврокубок . Гала-матч ЦСКА
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА-2005
Москва
Окончен
5 : 1
Сборная европейских клубов
1:0 Дзагоев – 6'     2:0 Лав – 34'     2:1 Дрогба – 37'     3:1 Лав – 44'     4:1 Красич – 46'     5:1 Лав – 56'    

— Как дела, Клод? Когда вы последний раз до этого матча были в Москве?
— Последний раз был грустным. Это финал Лиги чемпионов, когда мой «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 2008-м. Это был очень болезненный момент. Тяжело проигрывать в серии пенальти. А так, я бывал и в Волгограде, и много где ещё. От России у меня всегда хорошие воспоминания.

— Почему решили принять участие в гала-матче в честь ЦСКА?
— Я очень часто играю в матче легенд, но каждую такую возможность выбираю тщательно. Мы с помощником посмотрели мой график, поняли, что я больше 15 лет не был в России, поэтому решили приехать. Несмотря на весь политический контекст, спорт должен оставаться спортом. Тем более во время этого матча я увидел очень много тех, с кем играл раньше: Мостовой, Алексей Смертин, Дидье Дрогба и остальные. Я люблю свою профессию: сплю футболом, ем футбол, мечтаю футболом. Думаю, когда я перестану играть, это будет означать, что я перестал жить, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

18 мая Макелеле сыграл в Москве за сборную европейских клубов, которая противостояла команде ветеранов ЦСКА на базе состава 2005 года в матче, посвящённом юбилею завоевания красно-синими Кубка УЕФА.

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