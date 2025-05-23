Тони Кроос оценил карьеру Модрича в мадридском «Реале»

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35-летний немецкий экс-полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал объявление 39-летнего хорватского хавбека «сливочных» Луки Модрича о завершении выступлений за клуб после окончания текущего сезона.

«Что за путь, мой друг!» — написал Кроос в комментариях к посту Модрича в социальных сетях.

Ранее хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объявил в социальных сетях, что домашний матч 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» 24 мая станет для него последним на стадионе «Сантьяго Бернабеу». После завершения Клубного чемпионата мира — 2025 футболист покинет «сливочных», за которых выступал с августа 2012 года.

Тони Кроос покинул «Реал» год назад — в мае 2024 года, завершив карьеру действующего игрока.

Видео: Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст