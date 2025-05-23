Лука Модрич является рекордсменом «Реала» по количеству завоёванных с клубом трофеев

39-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич является обладателем клубного рекорда по количеству выигранных трофеев — 28. В составе «Королевского клуба» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка Испании, по пять раз выиграл Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, один раз завоевал Межконтинентальный кубок.

В тройку лидеров по количеству трофеев в истории «Реала» входят также Даниэль Карвахаль (27 трофеев) и Начо Фернандес (26 трофеев). Топ-5 дополняют выигравшие по 25 трофеев Марсело и Карим Бензема.

22 мая Модрич объявил, что покинет «Реал» после завершения сезона-2024/2025.

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