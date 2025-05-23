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Алексей Гасилин: даже если «Спартак» займёт третье место, всё равно сезон уже провален

Алексей Гасилин: даже если «Спартак» займёт третье место, всё равно сезон уже провален
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Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин прокомментировал приближающийся к завершению сезон-2024/2025 для московского «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сезон для «Спартака» уже провален. Даже если они займут третье место, всё равно это будет провал. Если бы они пробились в финал Кубка и готовились сейчас к борьбе за трофей, то было бы другое дело. А так… Вы же помните разговоры после зимней части сезона об игре команды Станковича, о мощных трансферах зимы. Многие предвкушали, как «Спартак» вернётся в чемпионскую гонку и будет бороться за два трофея. Ничего этого не произошло», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Спартак» набрал 54 очка в 29 матчах и занимает в РПЛ пятое место. Красно-белые имеют теоретическую возможность подняться на третью строчку турнирной таблицы — для этого им нужна собственная победа дома над «Химками», а также выездное поражение московского «Динамо» от «Краснодара» и невыигрыш ЦСКА на своём поле у «Пари НН».

15 мая «Спартак» проиграл на своём поле «Ростову» (1:2) в матче финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России и не смог выйти в Суперфинал турнира.

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