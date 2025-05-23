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Серхио Рамос отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Серхио Рамос отреагировал на уход Модрича из «Реала»
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Бывший защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос обратился к Луке Модричу после его объявления об уходе из мадридского клуба.

«С «Реалом» прощается не просто футболист, а гений, верный друг и брат, превративший игру в подлинное искусство. Один из тех, ради кого болельщики заполняют трибуны, а миллионы замирают у экранов, не желая пропустить ни одного мгновения.

Игрок с поистине выдающимся талантом и редким человеческим достоинством — человек, которого я с гордостью называю другом.

Прожекторы «Бернабеу» больше не озарят твой выход на поле, но твоё имя навсегда останется вписанным золотыми буквами в историю клуба, рядом с величайшими легендами.

Брат, у нас, мадридистов, есть только одно слово — спасибо. Спасибо за всё. Пусть новый этап принесёт тебе счастье. Уверен, наши пути еще пересекутся», — написал Рамос на своей странице в социальной сети Х.

Модрич уйдёт из «Реала» в конце сезона. Он выступал за мадридский клуб 13 лет. За это время 39-летний хорватский футболист выиграл 28 титулов, включая шесть трофеев Лиги чемпионов.

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