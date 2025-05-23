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Сеск Фабрегас второй месяц подряд признан лучшим тренером в Серии А

Сеск Фабрегас второй месяц подряд признан лучшим тренером в Серии А
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас признан лучшим тренером месяца в Серии А. Награда будет вручена испанскому специалисту перед матчем 38-тура чемпионата Италии с «Интером», который состоится 23 мая.

В мае «Комо» провёл три встречи, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

Фабрегас получает награду второй месяц подряд. Ранее он был признан лучшим тренером в апреле.

«Комо» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А. На счету команды 49 очков после 37 туров. Ранее сообщалось, что руководство клуба готово выделить на летние трансферы около € 100 млн, чтобы удержать Фабрегаса и выйти в следующем сезоне в еврокубки.

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