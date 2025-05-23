Хабиб Нурмагомедов тремя смайлами отреагировал на уход Модрича из «Реала»

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе и болельщик «Реала» Хабиб Нурмагомедов отреагировал на объявление Луки Модрича об уходе из мадридской команды.

Хабиб сделал репост записи аккаунта «Реала» в соцсетях со словами «Спасибо, Лука». Российский боец добавил от себя три смайла с аплодисментами.

Фото: скриншот поста Хабиба из соцсетей

Модрич уйдет из «Реала» в конце сезона. В составе мадридского клуба 39-летний футболист выступает с 2012 года. За этот период он принял участие в 590 встречах во всех турнирах, в которых забил 43 гола и сделал 95 результативных передач. Вместе с «Реалом» хорват шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок Испании.