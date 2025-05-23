Виктор Осимхен может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды в «Галатасарае», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает Foot Mercato, 26-летний нигерийский футболист заинтересовал «Аль-Хиляль».

Клуб из Эр-Рияда, за который выступает бывший полузащитник «Зенита» Малком, уже ведёт переговоры с Осимхеном, и диалог развивается в позитивном ключе.

Контракт форварда с «Галатасараем» рассчитан до конца текущего сезона. Однако его возвращение в «Наполи» маловероятно из-за напряженных отношений с итальянским клубом.

Ранее сообщалось об интересе к Осимхену со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.