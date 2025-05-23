Клод Макелеле: в моё время «Спартак» был невероятно силён — просто уф! Прекрасная команда

Бывший полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле дал комментарий после гала-матча в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Встреча состоялась 18 мая на московской «ВЭБ Арене».

— Матч проводился в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Что вы помните о той версии команды?

— Крутая команда! Но, скажу честно, когда речь заходит о российском футболе, я в первую очередь всегда вспоминаю «Спартак». В моё время он был флагманом российского футбола, я часто играл с этим клубом, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Всякий раз, когда мы приезжали играть со «Спартаком», было то -5, то -10. Холод ужасный! Но если серьёзно, в то время «Спартак» был невероятно силён. Просто уф! Прекрасная команда.

Когда же ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, это было начало подъёма российского футбола. Стало больше денег, и ваш чемпионат стали рассматривать как крутое место для продолжения карьеры, — сказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Макелеле сыграл за сборную европейских клубов, которая противостояла команде игроков ЦСКА на базе состава 2005 года в матче, посвящённом юбилею завоевания красно-синими Кубка УЕФА.