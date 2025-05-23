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Три клуба Италии хотят подписать Хойлунда из «МЮ» — Фабрицио Романо

Три клуба Италии хотят подписать Хойлунда из «МЮ» — Фабрицио Романо
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд может вернуться в Италию. Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, в борьбу за 22-летнего датского футболиста включился «Интер». Клуб Серии А рассматривает форварда в качестве усиления в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Хойлунду со стороны ещё двух итальянских команд — «Ювентуса» и «Наполи».

В апреле стало известно, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с игроком за € 60 млн.

Хойлунд выступал в Серии А за «Аталанту». В нынешнем сезоне датчанин принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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