Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал главную цель клуба

Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал главную цель клуба
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб хочет выиграть все трофеи, включая Лигу чемпионов.

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Когда побеждаешь, всё становится гораздо сложнее. «Барселона» никогда не должна переставать верить в то, что она обязана бороться за все трофеи. С той командой, что у нас есть, с тренером, которого мы только что продлили, мы можем сражаться за все титулы. Мы не можем это гарантировать, но точно будем в числе претендентов», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» выиграла в этом сезоне Ла Лигу и Кубок Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Интеру».

Материалы по теме
Рафинья прополз на коленях по полю «Барселоны» после лучшего сезона в карьере. Видео
Истории
Рафинья прополз на коленях по полю «Барселоны» после лучшего сезона в карьере. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android