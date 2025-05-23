Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал главную цель клуба

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб хочет выиграть все трофеи, включая Лигу чемпионов.

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Когда побеждаешь, всё становится гораздо сложнее. «Барселона» никогда не должна переставать верить в то, что она обязана бороться за все трофеи. С той командой, что у нас есть, с тренером, которого мы только что продлили, мы можем сражаться за все титулы. Мы не можем это гарантировать, но точно будем в числе претендентов», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» выиграла в этом сезоне Ла Лигу и Кубок Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда вылетела на стадии полуфинала, проиграв «Интеру».