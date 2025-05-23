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Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ

Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на победу в РПЛ
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. В 30-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» встретится с «Динамо».

«На матч «Зенита» прогноз давать легко. «Ахмат» уже потерял шансы выйти из зоны стыков. На выезде грозненцы вряд ли смогут оказать сильное сопротивление. Могу предположить даже счёт. 3:0 в пользу петербуржцев, которые с первых минут постараются забить.

Что касается матча в Краснодаре, то я в замешательстве. Думаю, интрига будет до последних секунд. Хоть монетку подбрасывай. Ожидаю равной борьбы «Краснодара» и «Динамо». Если «быки» победят, то не более чем в один мяч», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

За один тур до конца сезона «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ (64 очка), «Зенит» располагается на второй строчке (63).

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