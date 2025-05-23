Терри — игрокам «Тоттенхэма»: до меня вам осталось 16 трофеев, ещё 900 лет — и догоните

Бывший защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на пост Джеймса Мэддисона после победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы. В финале «шпоры» обыграли со счётом 1:0 «Манчестер Юнайтед» и впервые за 17 лет выиграли трофей.

Мэддисон, пропустивший матч из-за травмы, активно участвовал в празднованиях и даже вышел на поле в полном комплекте формы, чтобы вместе с партнёрами поднять кубок. После игры он сравнил себя с Терри, напомнив, как в 2012 году капитан «Челси» праздновал победу в Лиге чемпионов, будучи дисквалифицированным.

«Режим Джона Терри активирован. Что скажешь, Джон?» — написал Мэддисон.

«Доставайте текилу. Отличный сезон, парни, вам есть чем гордиться! До меня вам осталось всего 16 трофеев. После такого выступления, думаю, у вас есть шанс. Ещё каких-то 900 лет — и догоните», — ответил Терри.