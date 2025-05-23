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«Юханссон сказал: «Не переживай, вручу Кубок УЕФА вам!» Гинер — о еврокубковом финале ЦСКА

«Юханссон сказал: «Не переживай, вручу Кубок УЕФА вам!» Гинер — о еврокубковом финале ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка УЕФА между армейцами и лиссабонским «Спортингом» 18 мая 2005 года (3:1).

— К перерыву нас не покидало ощущение катастрофы. Казалось, шансов нет...
— Долго было похожее ощущение. Но я сидел рядом с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. В какой-то момент взглянул на меня: «Ты что так волнуешься?» — «0:1, у соперника дома играем...» — «Да не переживай, сегодня вручу кубок вам!» Почему-то я сразу успокоился.

— Поверили?
— Да! — приводит слова Гинера «Спорт-экспресс».

18 мая 2005 года ЦСКА стал первым в российской истории клубом — обладателем еврокубка. В финале Кубка УЕФА красно-синие одержали волевую победу со счётом 3:1 над лиссабонским «Спортингом» на его стадионе. После первого тайма счёт был 1:0 в пользу португальского клуба.

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