«Юханссон сказал: «Не переживай, вручу Кубок УЕФА вам!» Гинер — о еврокубковом финале ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился воспоминаниями о финальном матче Кубка УЕФА между армейцами и лиссабонским «Спортингом» 18 мая 2005 года (3:1).

— К перерыву нас не покидало ощущение катастрофы. Казалось, шансов нет...

— Долго было похожее ощущение. Но я сидел рядом с президентом УЕФА Леннартом Юханссоном. В какой-то момент взглянул на меня: «Ты что так волнуешься?» — «0:1, у соперника дома играем...» — «Да не переживай, сегодня вручу кубок вам!» Почему-то я сразу успокоился.

— Поверили?

— Да! — приводит слова Гинера «Спорт-экспресс».

18 мая 2005 года ЦСКА стал первым в российской истории клубом — обладателем еврокубка. В финале Кубка УЕФА красно-синие одержали волевую победу со счётом 3:1 над лиссабонским «Спортингом» на его стадионе. После первого тайма счёт был 1:0 в пользу португальского клуба.

Материалы по теме Видео Вагнер Лав поделился эмоциями от встречи с президентом ЦСКА Евгением Гинером

Видео: Первый обладатель Кубка УЕФА из России