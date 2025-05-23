В «Барселоне» рассказали о дальнейших перспективах Ансу Фати в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о будущем вингера каталонской команды Ансу Фати.

«В футболе не бывает щекотливых ситуаций — футбол есть футбол. Сначала он блестяще начал сезон, потом пришли травмы, затем аренда в «Брайтон». Он провёл отличную предсезонную подготовку, потому что мы хотели вернуть его в строй, но потом снова получил травму.

Каждый сам оценивает, чего хочет в своей карьере. Если он считает, что ему нужно больше игрового времени, мы это обсудим. Ансу — игрок с действующим контрактом, и мы им довольны. Если он хочет прогрессировать — поговорим», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик разочаровался в Фати, игрок вскоре должен покинуть клуб.

В сезоне-2024/2025 Фати провёл за каталонцев 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн.