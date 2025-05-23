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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 38-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 23 мая, стартует заключительный, 38-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 38-го тура Серии А (время — московское):

23 мая, пятница:

21:45. «Наполи» — «Кальяри»;

21:45. «Комо» — «Интер».

24 мая, суббота:

19:00. «Болонья» — «Дженоа»;

21:45. «Милан» — «Монца».

25 мая, воскресенье:

21:45. «Венеция» — «Ювентус»;

21:45. «Удинезе» — «Фиорентина»;

21:45. «Торино» — «Рома»;

21:45. «Лацио» — «Лечче»;

21:45. «Эмполи» — «Верона»;

21:45. «Аталанта» — «Парма».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 79 очков за 37 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 74 очка.