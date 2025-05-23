Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 38-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 38-го тура Серии А сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 мая, стартует заключительный, 38-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 38-го тура Серии А (время — московское):

23 мая, пятница:

21:45. «Наполи» — «Кальяри»;
21:45. «Комо» — «Интер».

24 мая, суббота:

19:00. «Болонья» — «Дженоа»;
21:45. «Милан» — «Монца».

25 мая, воскресенье:

21:45. «Венеция» — «Ювентус»;
21:45. «Удинезе» — «Фиорентина»;
21:45. «Торино» — «Рома»;
21:45. «Лацио» — «Лечче»;
21:45. «Эмполи» — «Верона»;
21:45. «Аталанта» — «Парма».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 79 очков за 37 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 74 очка.

Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: чемпионская гонка в Серии A, полуфинальные серии в Кубке Стэнли с НБА
Топ-матчи пятницы: чемпионская гонка в Серии A, полуфинальные серии в Кубке Стэнли с НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android