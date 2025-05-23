Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 38-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 23 мая, стартует заключительный, 38-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.
Расписание матчей 38-го тура Серии А (время — московское):
23 мая, пятница:
21:45. «Наполи» — «Кальяри»;
21:45. «Комо» — «Интер».
24 мая, суббота:
19:00. «Болонья» — «Дженоа»;
21:45. «Милан» — «Монца».
25 мая, воскресенье:
21:45. «Венеция» — «Ювентус»;
21:45. «Удинезе» — «Фиорентина»;
21:45. «Торино» — «Рома»;
21:45. «Лацио» — «Лечче»;
21:45. «Эмполи» — «Верона»;
21:45. «Аталанта» — «Парма».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 79 очков за 37 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 78 очков. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 74 очка.