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«Наполи» — «Кальяри»: текстовая трансляция матча чемпионата Италии начнётся в 21:45 мск

«Наполи» — «Кальяри»: текстовая трансляция матча чемпионата Италии начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Наполи» и «Кальяри». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Интер» на одно очко. «Кальяри» занимает 14-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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