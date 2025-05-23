«Наполи» — «Кальяри»: текстовая трансляция матча чемпионата Италии начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Наполи» и «Кальяри». Команды будут играть на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Интер» на одно очко. «Кальяри» занимает 14-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.