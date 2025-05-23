Гинер: Румменигге и Лапорта не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о текущем общении с руководителями европейских футбольных клубов.

— С европейцами отношения прервались? С тем же Румменигге (председателем правления «Баварии». — Прим. «Чемпионата»)?

— Нормально общаемся. Как и с Лапортой (президентом «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Поздравлял его недавно с победой над «Реалом». Прекрасные люди, бизнесмены, которых тоже не устраивает происходящее. Но они не выключают телефоны, не ставят блок на звонки из России.

— Со всеми руководителями европейских клубов у вас контакт сохранился?

— Да, — приводит слова Гинера «Спорт-экспресс».

В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло вызванное политическими причинами решение об отстранении российских футбольных клубов и сборных команд от международных соревнований под своей эгидой. Сезон-2024/2025 стал третьим полным евросезоном, который полностью пропустили клубы Российской Премьер-Лиги.

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