Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Комо» — «Интер»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть трансляцию

«Комо» — «Интер»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Комо» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Букмекеры оценили шансы «Интера» победить «Комо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android