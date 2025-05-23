«Комо» — «Интер»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Комо» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.