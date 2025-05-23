«Комо» — «Интер»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 23 мая, в матче 38-го тура Серии А встретятся «Комо» и «Интер». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 37 туров чемпионата Италии нынешнего сезона «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке «Наполи» на одно очко. «Комо» занимает 10-е место. Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер». «Наполи» в прошлом сезоне занял только 10-е место.
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