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Определены судейские назначения на матчи заключительного тура Первой лиги

Определены судейские назначения на матчи заключительного тура Первой лиги
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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 34-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» — «КАМАЗ»: Богдан Головко (Волгоград) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Руслан Киселев (Томск);

«Алания» — «Нефтехимик»: Антон Анопа (Благовещенск) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Енисей» — «Тюмень»: Олег Соколов (Воронеж) – Федор Валявин (Саратов), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Артем Петренко (Новосибирск), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Гуторенко (Москва);

«Родина» — «Шинник»: Герман Коваленко (Казань) – Степан Щербаков (Омск), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Ротор» — «Уфа»: Антон Фролов (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Урал» — «СКА-Хабаровск»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Денис Петров (Астрахань), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Владислав Демянчук (Новоуральск), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Арсенал» — «Балтика»: Максим Перезва (Раменское) – Артём Перов (Москва), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Черноморец» — «Сочи»: Иван Абросимов (Санкт-Петербург) – Станислав Попков (Петрозаводск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный судья – Владислав Целовальников (Астрахань), VAR – Евгений Буланов (Саранск), АVAR – Рафаэль Шафеев (Волгоград), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва);

«Сокол» — «Чайка»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Антон Воронцов (Москва).

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