Клод Макелеле вспомнил, как пил водку с Мостовым и Карпиным

52-летний экс-полузащитник «Сельты», «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле ответил на вопросы о неформальном общении с российскими одноклубниками в составе галисийцев Валерием Карпиным и Александром Мостовым.

— Мостовой и Карпин учили вас пить российский алкоголь, водку?

— Я и до них её пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.

— И всё-таки, кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?

— Два разных игрока! Не могу выбрать, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Видео: Смолов научил игроков «Сельты» ругаться на русском