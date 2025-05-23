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Клод Макелеле вспомнил, как пил водку с Мостовым и Карпиным

Клод Макелеле вспомнил, как пил водку с Мостовым и Карпиным
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52-летний экс-полузащитник «Сельты», «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле ответил на вопросы о неформальном общении с российскими одноклубниками в составе галисийцев Валерием Карпиным и Александром Мостовым.

— Мостовой и Карпин учили вас пить российский алкоголь, водку?
— Я и до них её пробовал, но можно сказать, что они принимали у меня экзамен по тому, как пить водку! И утвердили меня как достойного.

— И всё-таки, кто круче как игрок: Карпин или Мостовой?
— Два разных игрока! Не могу выбрать, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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