Александр Бубнов рассказал, что встретится с Валентином Пальцевым

Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что планируется его встреча с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым. Ранее они поругались в эфире после победы «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

«Про Пальцева все вопросы сняты, больше того, я с ним встречаюсь, он сам захотел. В академии Аленичева.

Я должен буду посмотреть его. У него тестирование будет, они там выложили. У них там своя шкала оценок. Он готов приехать с формой, со всем, выйти там: по воротам, обводка, скорость. Ну я посмотрю на него», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».