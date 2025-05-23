Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клод Макелеле рассказал, что его раздражает в современном футболе

Клод Макелеле рассказал, что его раздражает в современном футболе
Комментарии

52-летний экс-полузащитник «Реала», «Челси», «ПСЖ» и сборной Франции Клод Макелеле сравнил современный футбол со временами своей игровой карьеры.

— Как вам вообще нынешний футбол? Или раньше было лучше?
— Тогда было другое время. У нынешнего поколения есть проблемы, которых не было у нас. Телефоны, технологии, социальные сети — всё это отвлекает. Мы-то ещё помним, что такое тепло проводить время с одноклубниками и так далее. Что меня ещё раздражает, так это VAR. Он деформировал футбол, — рассказал Макелеле в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полузащитник Клод Макелеле выступал в большом футболе с 1991 по 2011 год.

Видео: Протест фанатов «Волеренги» против VAR в чемпионате Норвегии

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android