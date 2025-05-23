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Бубнов: могу у Пальцева выступать как аналитик и советник

Бубнов: могу у Пальцева выступать как аналитик и советник
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Бывший футболист Александр Бубнов рассказал, что планируется его встреча с защитником махачкалинского «Динамо» Валентином Пальцевым. Ранее они поругались в эфире после победы «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:1).

«Мы потом с ним договоримся. Я лично для него эксклюзивно могу расшифровать каждую игру, разбирать с ним ошибки, говорить, как исправить.

Я могу у него практически выступать как аналитик и советник, у него персонально. Тем более он игрок сборной, с такими ошибками в сборной», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Валентин Пальцев провёл 27 матчей. Результативными действиями футболист не отметился.

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